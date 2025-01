ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಚಾನೆಲ್‌ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಾನೆಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಯನ್ನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಸೆನಾ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾನೆಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು "ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್, ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18, ಆಜ್ ತಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿಯಂತಹ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು, ಚಾನೆಲ್ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ದಿವಂಗತ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್ ತನ್ನ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾನೆಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿವಾದಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್ ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುಂದುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ್ದು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ್ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರದೆ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ವರದಿಗಿಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

