ತಮಿಳುನಾಡು| ಎರಡು ಬಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಢಿಕ್ಕಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತ್ಯು
Screengrab:X/@PTI_News
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ತೆಂಕಾಸಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಢಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆಂಕಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡೈಕಲ್ ಬಳಿಯ ಕಾಮರಾಜಪುರಂ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳಿನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
VIDEO | Tamil Nadu: At least six people were killed and over 30 injured in a head-on collision between two private buses in the Kamarajpuram area near Idaikal in Tenkasi district. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7)#TamilNadu… pic.twitter.com/K0ncZuSg6w
