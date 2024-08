ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರಕಾರವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ಮಂದಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The spike in India Inc's corporate profits over the last few years was not built on robust revenue growth from surging sales volume, but for a variety of less exciting reasons -



* Decreased costs due to COVID-era automation

* Increasing oligopolisation, enabling market leaders… pic.twitter.com/vrdRrn6DKJ