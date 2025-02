ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ʼಕುದುರೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲುʼ ಮತ್ತು ʼಯೌವನದಿಂದಿರಲುʼ ಪತಂಜಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಗುರು ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮ್‌ದೇವ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ(ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ) ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ, ಏಜ್-ರಿವರ್ಸಿಂಗ್(Age-reversing) CEO ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಲಾಜಿತ್'(Swarna Shilajit) ಮತ್ತು 'ಇಮ್ಯುನೊಗ್ರಿಟ್ ಗೋಲ್ಡ್(Immunogrit Gold) ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ದೇವ್ ಕುದುರೆ ಜೊತೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಮ್‌ದೇವ್‌ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕುದುರೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ಮತ್ತು ಯೌವನದಿಂದಿರಲು ಪತಂಜಲಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಯೌವ್ವನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಮುಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

I replied with this comment and he hid it and blocked me:



Air quality in Haridwar right now is

PM₂.₅ 36 µg/m³ which is equal to smoking 1.6 cigarettes a day. This raises risks of heart disease by 40–50%, lung cancer by 3x, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and early death… pic.twitter.com/z99RZDjXar