ಭೋಪಾಲ್: ಆದಿವಾಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಒಡೆತನದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಬುಧವಾರ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಬುಲ್‌ಡೋಝರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.



ಸಿಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರೋಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರವೇಶ್‌ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.



Bulldozer action has begun at Parvesh Shukla's house.



He was arrested last night and NSA has been imposed on him.



Madhya Pradesh CM is personally monitoring over this case. pic.twitter.com/pBP8e2IztO