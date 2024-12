ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಾದ 87ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಿಗೇ, ಕಾರ್ಸ್24 ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಂ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಕ್ರಂ ಚೋಪ್ರಾ, “ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೂ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿಲ್ಲವೆ? ಸರಿ. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ‘ದಿಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಜಾನ್’ ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ” ಎಂದೂ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

We are not saying Delhi NCR is better. Only that it really is.



If you wish to come back, write to me at vikram@cars24.com with the subject - Delhi meri jaan ♥️ pic.twitter.com/lgQpXMiaKt