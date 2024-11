ಚೆನ್ನೈ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಅಂಬತ್ತೂರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತಿರುಮುಲ್ಲೈವಯಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಎಂಬವರು ರೂ. 1.80 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿ, ಏಥರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುರಿಂದ, ನಾನು ಹಲವು ಸರ್ವಿಸ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಶೋರೂಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಶೋರೂಮ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಾರಿಹೋಕರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

