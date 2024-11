ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಯನ್(23) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅನಯಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಯಾ ಅವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಶೈರ್ ನ ಹಿಂಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ತ್ಯಾಗ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಮೀರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿ, ಬಹಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು(ಗುರುತನ್ನು) ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.



Sanjay Bangar's son undergoes harmone replacement surgery.



Aryan becomes Anaya!



Have a look at Ananya's instagram post!#Cricket #CricketTwitter #SanjayBangar pic.twitter.com/esePJjf4Ua