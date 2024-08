ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರೆ ಶಾಝಿಯಾ ಇಲ್ಮಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರನ್ನು “ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ” ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜದೀಪ್‌ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಇಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

“ಈ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಾಝಿಯಾ ಇಲ್ಮಿ ಅವರು ಸರ್ದೇಸಾಯಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ ಮನ್‌ಮೀತ್‌ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್‌ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"You had no authority to record and no authority to use."



