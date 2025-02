ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆಯಲು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರವಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಮತ್ತು 15 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್‌ಗೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ದಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ ಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವುನೋವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ "ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತ" ದಿಂದಾಗಿ "ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ನಷ್ಟ"ದ "ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುರಂತ" ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು."

ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸಕ್ಸೇನಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ದಿಲ್ಲಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತಿಶಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಿಲ್ಲಿಯ ಲೋಕ ನಾಯಕ್ ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

There has been an unfortunate incident at New Delhi Railway Station.

Have spoken to Chief Secretary & Police Commissioner and asked them to address the situation.



CS has been asked to deploy relief personnel.



Have instructed CS & CP to be at the site and take control of…