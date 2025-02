ತೀರ್ಪು ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?

ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಹಣವನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು CNN-News18 ಪ್ರಸಾರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

"ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ೪೪೫ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೩೩೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಆದಾಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ಸಿಎನ್‌ಎನ್. ಎದ್ದೇಳಿ (sic)." ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಷ್ಟ್ ೧೦೭,೪೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ೪,೯೦೦ ಮರುಪೋಷ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ೮,೭೦೦ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ( ಇಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಷ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್. (ಮೂಲ: ಎಕ್ಸ್/ಫೇಸ್‌ಬುಕ್/ಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ೭, ೨೦೨೫ ರಂದು ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೆ ಹೊರತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿವೆ ಸತ್ಯಗಳು

ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ ವೈರಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೬, ೨೦೨೪ ರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೀರ್ಘ CNN-News18 ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ( ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ | ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೋ ೪:೪೪ ಸಮಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ರಾಹುಲ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೬, ೨೦೨೪ ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್‌ ೨೦೨೪-೨೫ ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ೩೩೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (ಪುಟ ೫೫). ನಿಧಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

- ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ೧೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.

- ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ೧೦ ಕೋಟಿ ರೂ.

- ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ೨೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.

- ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಲಿಗರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ೬೩ ಕೋಟಿ ರೂ.

- ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ೨೦ ಕೋಟಿ ರೂ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ೩೯೩ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ.

೨೦೨೪-೨೫ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ. (ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ)

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ದತ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಪುಟ ೧೧೪). ತಿರುಮಲ, ಶ್ರೀಶೈಲಂ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ೩೦೧ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

೨೦೨೪-೨೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣ. (ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ)

ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದೇ?

ದೇವಾಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ (ದತ್ತಿ) ಇಲಾಖೆಯು ೨೦೨೩-೨೪ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೪೧೨ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ , ದೇವಾಲಯಗಳ ಹಣಕಾಸು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ (ದತ್ತಿ) ಇಲಾಖೆಯು ೨೦೨೩-೨೪ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೪೧೨ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೭ ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು (ಪುಟ ೨೧, 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಲ್ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ). ಈ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ೧೯೯೭ ರ ಕಾಯ್ದೆ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ೧ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಶೇಕಡಾ ೧೦ ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ೧೦ ಲಕ್ಷದಿಂದ ೧ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರಿಂದ ಶೇಕಡಾ ೫ ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಲ್ ನಿಧಿ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ವೈದಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ ರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಷ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ( ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ), ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಪು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೨೪-೨೫ ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Read this fact-check in English here.