Claim : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮಿಷನ್‌ನಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ Fact : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2025ರಂದು ʼ ಕನ್ನಡ ಒನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ʼ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ʼNRDRM Recruitment 2025: 13,762 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನʼ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ʼರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು, ಎಂಐಎಸ್ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,762 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ https://nrdrm.com/ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2025ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2025 ಕೊನೇ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್‌ಆರ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಂ ನೇಮಕಾತಿ 2025ರ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಆರ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಂ ನೇಮಕಾತಿ 2025ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2025ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರ ಒಟ್ಟು 10 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಯಿಯಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇವುಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೇ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2025 ಆಗಿದೆʼ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ವೈರಲ್‌ ಆದ ಸುದ್ದಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ

ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ಈನಾಡು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತೆಲುಗು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 6,881 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ, ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರವರೆಗೆ www.nrdrm.com ಅಥವಾ www.nrdrmvacancy.com ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ 13,762 (6881+6881) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಜಾಹೀರಾತು ಕೂಡ ಬಹು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2025ರಂದು ʼಜಾಬ್‌ ಅಟ್‌ ತೆಲಂಗಾಣʼ ಎಂಬ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2025ರಂದು ʼvisweswararaobirreʼ ಎಂಬ ಖಾತೆದಾರ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ʼಜಾಬ್ಸ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ʼ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್‌

ವೈರಲ್‌ ಆದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈನಾಡು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಿಂಕ್ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ gov.in ಅಥವಾ nic.in ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

gov.in ಅಥವಾ nic.in ಡೊಮೇನ್ ಬಳಸುವ ಎನ್‌ಆರ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಮ್‌ (NRDRM)ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವೈರಲ್‌ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್‌ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ ಟೂಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು. nrdrm.com ಮತ್ತು nrdrmvacancy.com ಈ ಎರಡು ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ 100/7.5 ಮತ್ತು 100/5.7 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಭೀತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಲಿಂಕ್‌ ನಕಲಿಯದ್ದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ವೈರಲ್‌ ಆದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆವು. ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2025ರಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣಗಳ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 24, 2020ರಲ್ಲಿ ʼJob Notice Claiming Over 2,000 Vacancies In Rural Development Ministry Is Fakeʼ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜೂನ್‌ 16, 2022ರಂದು ʼ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಟುಡೆ ʼ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ʼGovt warns against fake organisation carrying out recruitment in Uttarakhand, Punjab and Haryanaʼ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಜುಲೈ 15, 2022 ರಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ (NRDM, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್) ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಂಚನೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು. "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್-NRDM (nrdm.in), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (NRLM), NDCC-II, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜೈ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನವದೆಹಲಿ - 110001ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಳಾಸ 12, ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆ, 110003 ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8375999665 ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRD) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, NRDM ಈ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. "MoRD ತನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು "NRDRM" ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸಾಭೀತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ವೈರಲ್‌ ಆದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈನಾಡು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಿಂಕ್ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವಾಗಿದೆ.

Claim : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಂಚಿಕೆ Claimed By : Social Media Users Claim Reviewed By : Telugu Post Fact Check Claim Source : Social Media Users Fact Check : False