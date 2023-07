ನೋಯ್ಡಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.



ಗ್ರೇಟರ್‌ ನೋಯ್ಡಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ಲಾಝಾ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WATCH - Fire At Shopping Complex In Greater Noida, Many Jumps From Third Floor.#GreaterNoida #Fire pic.twitter.com/o4d4Ddpyzk