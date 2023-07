ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ‌W ಗಳಾದ Who, What, When, Where (ಯಾರು, ಏನು, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ) ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾಲ್ಕು D ಗಳು- Defame, Denigrate, Damnify, Destroy (ಮಾನಹಾನಿಗೊಳಿಸು, ಅವಮಾನಿಸು, ಖಂಡಿಸು, ನಾಶಪಡಿಸು) ಇವುಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿ ಜಿ ಅರುಣ್‌ ಹೇಳಿದರು.