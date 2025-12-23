VB G-RAM-G ಮಸೂದೆ: ʼಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿʼಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ–2005 (MGNREGA) ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಸೂದೆ–2025 (G-RAM-G) ಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ MGNREGAಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. MGNREGA ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಖಾತರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ G-RAM-G ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಖಾತರಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳು “ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್–ಖಾತರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಮಕರಣ ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ‘ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
G-RAM-G ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಕೃಷಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. MGNREGAಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ವೇತನ ವೆಚ್ಚದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 60ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು “ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ @2047” ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 282ನೇ ವಿಧಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ G-RAM-G ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಜನ್ಯ: tribuneindia.com