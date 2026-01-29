ಏರಿದ ಬಳಿಕ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ; ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ.6 ಕುಸಿತ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಇಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು 1980ರ ದಶಕದ ನಂತರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಿಂಗಳಾಗಿಯೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.48ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ.4.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,149.99 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,594.82 ಡಾಲರ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶೇ.2.8 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 5,156.20 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೇ.19 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಶೇ.3.6 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ.6.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 108.84 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿ 121.64 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ.1.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2,650.15 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಬೆಲೆ ಶೇ.6.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,935 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.