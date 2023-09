ಗಾಂಧಿನಗರ: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸ್ತಾದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕುಸಿದು ಡಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರುಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಸಹಿತ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿವೆ.

ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 6 ಮಂದಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಗಾವೊ ನದಿ ಮೇಲಿನ ಈ ಸೇತುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚುರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ. ಸಂಪತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಂಪರ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Latest visuals of 10 swept away as the bridge collapsed in the Vastadi area of #Gujarat's Surendranagar district on Sunday. Rescue operation is underway.#BridgeCollapse pic.twitter.com/p2oSPFhQEB