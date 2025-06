ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್(ಟಿಆರ್‌ಪಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಯಾನೆಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಮಿದ್ ಮೀರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ದಿ ಕರೆಂಟ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಮಿದ್ ಮೀರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Arnab Goswami invites Pakistanis on Republic TV and pay them to abuse India?



Pakistani journalist Hamid Mir says many politicians and journalists told him that Arnab pays them to abuse India in TV debates, after which Indian panelists are given more time to respond, all for TRP. pic.twitter.com/dlJqsta7NN