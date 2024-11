ಚಂಡಿಗಡ : ಹರ್ಯಾಣದ 23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ‘ಅನ್ಮೋಲ್’ ಹೆಸರಿನ ಕೋಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 1,500 ಕೆ.ಜಿ.ತೂಗುವ ಈ ಕೋಣ ಪುಷ್ಕರ್ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿಕರ ಮೇಳದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರ, ವಂಶಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಅನ್ಮೋಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅನ್ಮೋಲ್‌ ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಲಿಕ ಗಿಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಿಶ್ರ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲರಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Meet Anmol, a buffalo from Haryana worth ₹23 crore introduced in Pushkar fair. Weighing in at 1500 kg, this giant is pampered with a daily diet that includes dry fruits and 20 eggs, along with regular almond oil massages.https://t.co/kwKCCdRXfd#pushkarfair #Haryana #Trending pic.twitter.com/0cPie9DQ2H