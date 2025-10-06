'ಪಿಒಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು' : ಭಾರತದ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ (File Photo: PTI)
ಭೋಪಾಲ್ : ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಒಕೆ(ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ)ಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ಮೆಹರ್ ಶಾ ದರ್ಬಾರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಂಧಿ ಸಹೋದರರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅವಿಭಜಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಮನೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸನಾತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ/ಹಿಂದವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.