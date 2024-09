ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಧವಿ ಪುರಿ ಬುಚ್ ಮೌನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೆಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಧವಿ ಬುಚ್ ಒಡೆತನದ ಖಾಸಗಿ ಸಲಹಾ ಘಟಕವು ಮಾಧವಿ ಪುರಿ ಬುಚ್ ಸೆಬಿಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 99% ದಷ್ಟು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬುಚ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೌನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

New allegations have emerged that the private consulting entity, 99% owned by SEBI Chair Madhabi Buch, accepted payments from multiple listed companies regulated by SEBI during her time as SEBI Whole-Time Member.



The companies include: Mahindra & Mahindra, ICICI Bank, Dr.…