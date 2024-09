ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಹುಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಐಐಎಂ ಪದವೀಧರನಾಗಿರುವ ಈತನನ್ನು ಬಿಸ್ರಖ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ತನ್ನ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸೈಟ್ಗಳಾದ 'Jeevansathi.com' ಮತ್ತು 'Better Half' ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.

Rahul Chaturvedi is passed out from IIM Bangalore. He has been a regional manager at Wipro company.



Current business: Made a profile on a matrimonial site and befriended 17 women aged 35 years and duped them by promising marriage. pic.twitter.com/P10mQTxcB1 https://t.co/MdG6CGkXMQ