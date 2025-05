ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭೂಮಾರ್ಗ, ವಾಯು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವೇರ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿಗೇ, “ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವೇರ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿಗೇ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಷಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮೋಡರ್ ರಘು ಆರ್. ನಾಯರ್, “ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾಯ್ನೆಲದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

