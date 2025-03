ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಭಾರಿ ಅವಘಡವೊಂದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಪ್ಪಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಘರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಭಾಹ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಭಾಹಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

IndiGo A321 NEO involved in a tail strike incident while landing at Chennai Airport on March 8, grounding it for repairs. pic.twitter.com/QcRUw5PzWH