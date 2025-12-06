ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
Photo credit: PTI
ಮುಂಬೈ: ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ನೂತನ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಋತುಸ್ರಾವ ಅವಧಿಯ ವಿರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಮರು ದಿನವೇ ಶನಿವಾರದಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 63 ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು 61 ಆಗಮನ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿ 124 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 51 ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು 58 ಆಗಮನ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿ 109 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ದಿಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 54 ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು 52 ಆಗಮನ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 106 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 66 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್, ನಂತರ, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.