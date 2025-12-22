3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತಂದೆಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು: ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!
Photo Credit : NDTV
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ರಾತ್ರಿ ತಿರುತ್ತಣಿ ಬಳಿಯ ಪೋಥಟ್ಟುರ್ಪೆಟ್ಟೈ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಹಾಯಕನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾರಕ ಹಾವು ಕಡಿತವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುವುದು ಅಪರೂಪವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಪಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಆತನ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ‘ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ’ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು!
ಗಣೇಶನ್ ಪೋಥಟ್ಟುರ್ಪೆಟ್ಟೈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಿರುವಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಡತ್ತೂರ್ ಪೇಟೆಯ ನಲ್ಲತಣ್ಣೀರ್ ಕುಲಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ 29 ವರ್ಷದ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು 26 ವರ್ಷದ ಹರಿಹರನ್ ಗಣೇಶನ್ ನನ್ನು ಪೋಥಟ್ಟುರ್ಪೆಟ್ಟೈನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಡಿದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಣೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಪೋಥಟ್ಟುರ್ಪೆಟ್ಟೈ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾವುಕಡಿತದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅಸಹಜವಾದ ಮರಣ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಕತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಣೇಶನ್ ಅನೇಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ 11 ವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಗಣೇಶನ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಸಾಲ-ಸೋಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿತು.
ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಅಸ್ರಾ ಗಾರ್ಗ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ, ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿಯ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಿರುವಲ್ಲೂರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶುಲ್ಕ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಗುಮ್ಮಿಡಿಪೀಂಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಜೈಶ್ರೀ ನೇತೃತ್ವದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಫೋನ್ ಕರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒತ್ತಡ, ಹಲವು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ್ ಮರಣದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕಿಂತ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹರಿಹರನ್ ಮನೆಗೆ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ತಂದು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಗಣೇಶನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರಕ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದರು. ಮಾನವೂರ್ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟು ಹಾವು (ಕ್ರೈಟ್) ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಬಾಲಾಜಿ ಮಾನವೂರ್ ಗ್ರಾಮದ 35 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ 43 ವರ್ಷದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ದಿನಕರನ್ ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ. ರಾಣಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಸುರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಕರ್ ಮಾನವೂರು ಗ್ರಾಮದ 28 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಣಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಗಣೇಶನ್ ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣೇಶನ್ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಹಾವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆತ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಗಣೇಶನ್ ಮರಣ ದೃಢವಾದ ನಂತರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವಾತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ. ಗಣೇಶನ್ ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಅತಿಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ 90,000 ರೂ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 60,000 ರೂ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ದಿನಕರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮರಣದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ವಿಮಾ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಿಮಾ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತೆಯನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ರಾಜ್, ಹರಿಹರನ್, ಬಾಲಾಜಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿನಕರ್ ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.