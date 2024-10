ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾಗಶಃ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಂಪಾದಕರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ರೂವೆನ್ ಅಝಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ‘ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು, ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.

Website editor’s mistake. Thank you for noticing. Was taken down. https://t.co/4bEYV1vFTC https://t.co/aVeomWyfh8