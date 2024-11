ರಾಂಚಿ: ಮುಂಬರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ‘ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ’ವನ್ನು ರವಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು,ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ನ.13 ಮತ್ತು ನ.20ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು,ನ.23ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ,ತಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸರಕಾರ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸರಕಾರ ಬೇಕೇ;ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಅನನ್ಯತೆ,ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸರಕಾರವು ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರವು ಬೇಕೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ ಸೊರೇನ್‌ರ ಜೆಎಂಎಂ ಸರಕಾರದಡಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂತಾಲ ಪರಗಣದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ,ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಉದ್ಯೋಗ,ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯು ‘ರೋಟಿ,ಬೇಟಿ,ಮಾಟಿ’ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ’’ ಎಂದು ಶಾ ನುಡಿದರು.

Hon’ Home Minister @AmitShah Ji launched BJP's Manifesto for Jharkhand Assembly Elections



1. ₹2,100 monthly allowance to women



2. Uniform Civil Code won't apply on Tribals



3. 2 free LPG Cylinders in an year and after that Cylinders will be provided at ₹500



4. Tribal land… pic.twitter.com/KMWNUUZski