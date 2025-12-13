Kerala Local Body Election Result: ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
Photo credit: mediaoneonline.com
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ.
ಮಲಪ್ಪುರಂನ 12 ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 11ರಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 94 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 84ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 15 ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಪೊನ್ನಾನಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಯುಡಿಎಫ್ ಪೆರಿಂತಲ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಲಂಬೂರು ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
