ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : “ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನದಂದು ಗೋಡ್ಸೆ ಆರಾಧಕ ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಚಂಡೀಗಢ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಯಂತ್ರಗಳ ದುರುಪಯೋಗವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, 2024 ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The brazen misuse of electoral machinery at the behest of BJP in the Chandigarh Mayoral polls will further erode the confidence of people in free and fair elections.



As I said yesterday, 2024 is the last chance for us to save Democracy. If we do not come together, to save it…