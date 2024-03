ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ thejaipurdialogues.com ನ ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಸುನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜೈಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ thejaipurdialogues.com ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೈರ್, “@ಜೈಪುರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನ ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅಧ್ಬುತವೇ ಸರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ

@ಖರ್ಗೆ @ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ @ಪ್ರಿಯಾಂಕಗಾಂಧಿ. @ಜೈಪುರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಝುಬೈರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಸುನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಜೈಪುರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Wow! So Congress has given a ticket to Sunil Sharma, Partner and Director of @JaipurDialogues. Hello @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi, This handle @JaipurDialogues is one of the most hateful X handles. Most content against religion and Congress. pic.twitter.com/1Nk04nFeF4