ಮುಂಬೈ: ಗುರುವಾರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ವರ್ಷ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗೇರಿ ಧಾರಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಚರ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಧಾರಾವಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಮಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

