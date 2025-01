ಜೈಪುರ : ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಹನ್‌ ಗಢದಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆಲ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ.

ನೀರಿಗಾಗಿ 850 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಏಕಾಏಕಿ ನೆಲದಡಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಪೋಟ ನಡೆದಂತ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕೊರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಯಂತ್ರದ ಟ್ರಕ್‌ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತದಿಂದ ಜನರು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಲದಡಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ನೀರು ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.

After so many Shiv lingas and other temples getting revealed from underground it is the turn of the mighty Saraswati river to rise



It has been believed that Maa Saraswati went underground due to a technical shift



As per lots of researchers, the Saraswati river basin was the… pic.twitter.com/cIR7E97Rji