ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತ್ಯು
ಭೋಪಾಲ, ಸೆ. 7: ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ಸೇನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ರವಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟ್ಕೇಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಬಾಲಕರು ತೊರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತೊರೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಮ್ರಾವ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಅನುಜ್ ಸಾಹು (16) ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ನಿತೀನ್ ಸಾಹು (17)ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಮೂವರು ಬಾಲಕರು ಈಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.