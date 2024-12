ಜಬಲ್‌ಪುರ : ರೈಲು ಬೋಗಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ 250 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರೈಲು ಜಬಲ್‌ಪುರ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯ ಕೆಳಗೆ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇಟಾರ್ಸಿಯಿಂದ ಜಬಲ್‌ಪುರಕ್ಕೆ 250 ಕಿ.ಮೀ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ದಾನಪುರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. .

ನಿತ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಎಸ್-4 ಕೋಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

