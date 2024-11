ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಕಿನಾಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ‘ಗದ್ದಾರ್(ದ್ರೋಹಿ) ’ಎಂದು ಕರೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಂದೆ ಶಾಸಕ ದಿಲೀಪ್ ಲಾಂಡೆ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂದಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

With just a week left before Maharashtra goes to polls, a man obstructed chief minister Eknath Shinde's convoy and called him gaddar (traitor) for splitting the Shiv Sena and siding with the BJP for power.



A visibly angry Shinde got out of his car and went straight to the… pic.twitter.com/jWFtlpumcP