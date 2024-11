ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ದಿಲ್ಲಿಯ ಶಹ್ದಾರಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಇಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸೋದರಳಿಯನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ರಿಷಭ್ ಶರ್ಮಾ (16) ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ ಶರ್ಮಾ (10)ಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ.

ಶಹ್ದಾರಾದ ಫಾರ್ಷ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಕೋರರು ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ ಮತ್ತು ಸೋದರಳಿಯ ರಿಷಭ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿವೆ.

ಕ್ರಿಶ್ ಶರ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A man and his nephew were shot dead while celebrating Diwali outside their house in Delhi's Shahdara on Thursday. A 16-year-old boy, who hired the shooter over a money dispute, has been detained, the police said.

