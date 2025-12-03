Delhi | MCD ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಿಜೆಪಿ 7, ಎಎಪಿ 3; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸಂಗಮ್ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ
Photo credit: PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದಿಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 12 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (AAP) ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಮ್ ವಿಹಾರ್–ಎ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ನ. 30ರಂದು 12 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಗಳು ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಎಎಪಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದವು. 2022ರ MCD ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50.47 ಶೇಕಡಾ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಶೇಕಡಾ 38.51ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಝವಾಲಾ, ಪಿತಾಂಪುರ, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ, ದ್ವಾರಕಾ, ನಜಫ್ಗಢ, ಗೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪುಷ್ಪ್ ವಿಹಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಂಡವಾಲಿ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಎಎಪಿಗೂ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಗಮ್ ವಿಹಾರ್–ಎ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.