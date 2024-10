ಚಂಡೀಗಢ: ಹರ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಮೆಹಾಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಬಲರಾಂ ಡಾಂಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾಂಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಕುಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಮೆಹಾಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾಂಗಿ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನನ್ನನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಕುಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಕುಂದು ಹರಿದ ಬನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

VIDEO | Haryana Election 2024: Independent candidate from #Meham Assembly constituency Balraj Kundu alleges that he and his PA were beaten up by former Congress MLA Anand Singh Dangi and his supporters outside a polling booth. Dangi's son Balram Dangi is contesting from Meham… pic.twitter.com/tuS94ZPdOk