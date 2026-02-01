Uttarakhand | “ಇವನು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಹೀರೋ”; ʼಮುಹಮ್ಮದ್ ದೀಪಕ್ʼಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ/ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಫೆ.1: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೋಟದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯುವಕ ದೀಪಕ್ ರನ್ನು “ಇವನು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಹೀರೋ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಯುವಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಬಾಬಾ ಕಟ್ ಪೀಸ್’ ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೀಪಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕ, ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಗುಂಪಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೆ, ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವರ ನಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, “ದ್ವೇಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ಸಾಹಸಿ” ಎಂದು ದೀಪಕ್ ರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ದೀಪಕ್ ನಡೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ.
Deepak, who fearlessly protected a Muslim shopkeeper from a violent Bajrang Dal mob, showed the kind of bravery our society needs.— Mohd Shadab Khan (@VoxShadabKhan) January 31, 2026
Our group of friends wants to honor him. If anyone can share his contact, please do, we want to personally present him a token of appreciation.… pic.twitter.com/dULvkf9hsW