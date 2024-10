ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಅರ್ಚಕ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝಬೇರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಝುಬೇರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

There are hundreds of derogatory and hateful videos from public forums of Yati Narasinghanand targeting Muslims, Islam and Prophet Mohammed. He has been doing this for the past 4 years. You'll hardly see any legal action taken by Police. The max they do is, file an FIR under weak… https://t.co/VaDo8sKPdQ