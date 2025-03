ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವ ಫೋಟೋ ಹಾಗು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೌಲ್ವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಮಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಬಳಿಕ ANI ಇತರ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲಾನಾ ಒಬ್ಬರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಂಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

