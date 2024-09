ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಹರ್ಯಾಣದ ಚಾಖ್ರಿ ದಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಬಧ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ.27ರಂದು ನಡೆದಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಗಾಳಿ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೋರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಂಪೊಂದು ಸಾಬಿರ್ ಮಲಿಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಬಧ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ʼಆತ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದ್ದʼ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕರ ಉಪಟಳ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚಾಖ್ರಿ ದಾದ್ರಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹರ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೋವನ್ನು ಪೂಜನೀಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

I've filed a case with NHRC against Muzaffarnagar Police for the shocking order discriminating against Muslims by asking food sellers on the Kanwar Yatra route to "display their names & names of staff members".



The logic given by SSP Muzaffarnagar is not only foolish… pic.twitter.com/QXqh4RGAcH