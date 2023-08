ಗುವಾಹಟಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಬೇಶ್ ಕಲಿಟ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು thenewsminute.com ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಗಾಂವ್ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕಲಿಟ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಖಂಡಿತ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಅವರು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ IANS ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಲಿಟ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧ್ವಜ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಹಾರಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‼️GOOF-UP: Assam BJP President Bhabesh Kalita unfurled the national flag in an inverted manner at Bharatiya Janata Party (BJP) Headquarters in Guwahati



While the country is celebrating 76 years of Independence Day by hoisting the tricolour, BJP state president Bhabesh Kalita… pic.twitter.com/1Cj7S2CgRO