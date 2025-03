ತೀರ್ಪು ತಪ್ಪು ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಜೂನ್ ೨೦೨೪ ರದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ಸೋಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿವೇರಿಯಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೬, ೨೦೨೫ ರಂದು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕೊನಂಕಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

"ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ನ RIU ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕೊನಂಕಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮಾರ್ಚ್ ೬ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೪:೫೦ ಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಬೀಚ್‌ಫ್ರಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಶುವಾ ರೈಬೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ (sic)" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವೈರಲ್ ಪೋಷ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್. (ಮೂಲ: ಎಕ್ಸ್/ಫೇಸ್‌ಬುಕ್/ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್/ಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀಕ್ಷಾಳ ನಾಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು, ಪುಂಟಾ ಕಾನಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.

ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಸಂತ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಟಾ ಕಾನಾದ ರಿಯು ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೇಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೋಶುವಾ ರೈಬೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ರೈಬೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಶಂಕಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು?

ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹುಡುಕಾಟವು ಜೂನ್ ೧೮, ೨೦೨೪ ರಂದು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ News.Az ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಷ್ಟ್‌ಗೆ ( ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: “ರಷ್ಯಾದ ಸೋಚಿಯಲ್ಲಿ #ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ತೆರೆದ #ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಲೆಗಳು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದವು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಆದರೆ ಯುವತಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಕರು ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.”

News.Az ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಷ್ಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ (ಮೂಲ: ಎಕ್ಸ್/News.Az/ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್)

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಜೂನ್ ೧೯, ೨೦೨೪ ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊಸ್ಕೊವ್ಸ್ಕಿಜ್ ಕೊಮ್ಸೊಮೊಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಸೇರಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸೋಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು ೨೦ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾಸಿಯೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲೆಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಉರುಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಅಲೆಗಳು ಎಳೆದವು. ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತು ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ ೧೮, ೨೦೨೪ ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾಂಟಂಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಯು ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಜೂನ್ ೧೬, ೨೦೨೪ ರಂದು ರಿವೇರಿಯಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ರೀಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ . ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೀಬೆ ಮತ್ತು ಐದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಚ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ತೀರ್ಪು

ಜೂನ್ ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು, ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕೊನಂಕಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

(ಅನುವಾದಿಸಿದವರು: ರಜಿನಿ ಕೆ.ಜಿ)

