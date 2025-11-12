ಪ್ರಧಾನಿ ಪದವಿ ವಿವಾದ: ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ; ದಿಲ್ಲಿ ವಿವಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (Photo: PTI)
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತುಷಾರ್ ರಾವ್ ಗೆಡೆಲಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೀಠವು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, “ಭಾರತದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದಿ (ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಂತರದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಜನವರಿ 16, 2026ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ (CIC) ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನೀರಜ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, “ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅವರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ “ಸೂಚ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ” ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನೀರಜ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಐಸಿ, 1978ರ ಬಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಐಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಯೋಜಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಿಐಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿ, ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, “ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆ ವಹಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು,” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರ 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು CBSEಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಐಸಿ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.