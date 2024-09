ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಂ ರಮೇಶ್‌ ಅವರು,‘ನಮ್ಮ ಅಜೈವಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ’ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘2023, ಮೇ 3ರಂದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದವು. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರವು, ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿತ್ತು. ವರದಿಯನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2024, ನ.24ರವರೆಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೈರಾಂ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

On May 3, 2023, Manipur erupted and began burning.



On June 3, 2023, a three-member Commission of Enquiry was set up to investigate the causes and spread of violence and riots. It was given six months to submit its report.



