VB–G RAM G ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ
ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು | Photo Credit : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MGNREGA)ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತರಲಾದ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್–ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (VB–G RAM G) ಮಸೂದೆ, 2025ಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಯು MGNREGA ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರೆಗೆ ಸರಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ VB–G RAM G ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದವು.
Next Story