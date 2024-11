ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಅವಳಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ‘‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆ’’ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಿಲೋವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರಕಾರವು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಸಿಂತೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂಗಳಗಳು, ಸರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು 70 ಮಂದಿ ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

Excited to break ground on the PV Sindhu Center for Badminton and Sports Excellence in Visakhapatnam! This isn’t just a facility; it’s the future—a bold step to elevate the next generation of champions and ignite the spirit of excellence in Indian sports.



With the unwavering… pic.twitter.com/aKAuqJ9HEK