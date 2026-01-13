ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ, ಐಒಎಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಂಝೂರ್ ಆಲಂ ನಿಧನ
ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಂಝೂರ್ ಆಲಂ (Photo: muslimmirror.com)
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಂಝೂರ್ ಆಲಂ (80) ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
1945ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ. ಆಲಂ ಅವರು ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಆಲಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ರಿಯಾದ್ನ ಇಮಾಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸೌದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮದೀನಾದ ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಮುದ್ರಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
1986ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಐಒಎಸ್) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡಾ. ಆಲಂ ಅವರು ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅಂತರಧರ್ಮ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಡಾ. ಆಲಂ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂತರಧರ್ಮ ಸಂವಾದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.
“ದಿ ಫೈನಲ್ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್” ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಂಝೂರ್ ಆಲಂ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶೇಖ್ ನಿಝಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಆಲಂ ಅವರು ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಷ್ಯವೃಂದವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.